CSDD в субботу продлит работу станций техосмотра
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Из-за большого наплыва клиентов на этой неделе Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) продлит в субботу, 15 июля, время работы некоторых станций техосмотра.

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Станции в Елгаве, Даугавпилсе и Сигулде будут работать в эту субботу на два часа больше. Елгавская, на улице Авиацияс, 40 В, будет работать с 8:30 до 17:00, Даугавпилсская, на улице Крауяс, 3, будет работать с 8:30 до 16:00, Сигулдская, на 46-м километре Видземского шоссе, будет работать с 8:30 до 16:00.

Рижская станция на Антенас, 2, будет работать по обычному графику, но 12 июля с 8:00 до 17:00 и 16 июля с 8:00 до 16:00 будет привлечен дополнительный персонал, чтобы уменьшить очереди.

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