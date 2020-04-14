CSDD возобновляет экзамены на права категорий B и BE

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD; ДБДД) возобновляет экзамены на права категорий B и BE. При сдаче экзамена будут соблюдаться меры безопасности.

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Клиенты будут сдавать экзамены в перчатках и маске, а инспектор будет одет в защитный костюм с перчатками, маской и защитным щитком.

Перед экзаменом автомобиль будет продезинфицирован, а процесс будет организован так, чтобы максимально уменьшить контакты людей друг с другом.

Записаться на экзамен можно по телефону, а заплатить за него — онлайн через портал e.csdd.lv. Перед экзаменом всех будут спрашивать о самочувствии.

Приоритет будет у тех клиентов, кому было отказано в экзамене в связи с чрезвычайной ситуацией. CSDD убедительно просит оценивать, насколько действительно необходимо сдавать экзамен именно сейчас, а тех, кто был за границей или контактировал с больным коронавирусом — не приходить на экзамен и высидеть дома положенные 14 дней.