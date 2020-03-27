CSDD возобновляет теоретические экзамены

Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD), учитывая рост интереса, в ограниченном объеме возобновляет теоретические экзамены для тех, кто закончил обучение в автошколах.
Для того, чтобы организовать сдачу теоретического экзамена, во время чрезвычайной ситуации CSDD вводит ряд условий:
- в экзаменационном зале будет соблюдаться двухметровая дистанция между клиентами;
- поток клиентов будет организован так, чтобы избежать возможной толкотни в помещениях;
- после завершения экзамена помещения (столы и все другие поверхности) будет обработаны дезинфектором, а также проветрены;
- перед экзаменом у клиентов поинтересуются о самочувствии.
На экзамен можно записаться по телефонам (контакты — здесь).