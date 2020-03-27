CSDD возобновляет теоретические экзамены
Foto: Publicitātes attēli

Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD), учитывая рост интереса, в ограниченном объеме возобновляет теоретические экзамены для тех, кто закончил обучение в автошколах.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.
РекламаЗакрыть

Для того, чтобы организовать сдачу теоретического экзамена, во время чрезвычайной ситуации CSDD вводит ряд условий:

  • в экзаменационном зале будет соблюдаться двухметровая дистанция между клиентами;
  • поток клиентов будет организован так, чтобы избежать возможной толкотни в помещениях;
  • после завершения экзамена помещения (столы и все другие поверхности) будет обработаны дезинфектором, а также проветрены;
  • перед экзаменом у клиентов поинтересуются о самочувствии.

На экзамен можно записаться по телефонам (контакты — здесь).

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
РекламаЗакрыть

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv

Tags

коронавирус CSDD
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form