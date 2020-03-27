CSDD возобновляет теоретические экзамены

Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD), учитывая рост интереса, в ограниченном объеме возобновляет теоретические экзамены для тех, кто закончил обучение в автошколах.

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Для того, чтобы организовать сдачу теоретического экзамена, во время чрезвычайной ситуации CSDD вводит ряд условий:

в экзаменационном зале будет соблюдаться двухметровая дистанция между клиентами;

поток клиентов будет организован так, чтобы избежать возможной толкотни в помещениях;

после завершения экзамена помещения (столы и все другие поверхности) будет обработаны дезинфектором, а также проветрены;

перед экзаменом у клиентов поинтересуются о самочувствии.

На экзамен можно записаться по телефонам (контакты — здесь).