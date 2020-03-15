CSDD временно отменяет экзамены и меняет порядок предоставления других услуг

С учетом введения в Латвии чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса Covid-19 Департамент безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD) c 16 марта изменяет порядок предоставления отдельных услуг.

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На время действия чрезвычайно ситуации отменяются теоретические и практические экзамены на получение водительских прав.

Услуги по регистрации транспортных средств и выдаче водительских прав будут предоставляться только по предварительной записи по телефону. Записаться на получение этих услуг можно с 14:00 понедельника, 16 марта.

Техосмотр транспортных средств будет проходить в обычном порядке. Однако в CSDD рекомендуют воспользоваться специальной электронной услугой для внесения всех платежей, необходимых для прохождения техосмотра.

Как сообщалось, с 14 марта в Латвии в связи с распространением Covid-19 объявлено чрезвычайное положение.