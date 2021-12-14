CSDD завершила установку 139 станций электрической подзарядки

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) завершила проект "Создание инфраструктуры зарядки электрических транспортных средств", сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Целью проекта Европейского фонда регионального развития (ERAF) было создание всеохватывающей сети станций подзарядки для обеспечения пользователям электромобилей возможностей перемещения по всей территории Латвии.

В рамках проекта ERAF зарядные станции равномерно распределены как на дороге TEN-T, так и в региональной дорожной сети. Также установлено несколько зарядных станций в крупнейших населенных пунктах — Риге, Даугавпилсе, Лиепае, Елгаве, Вентспилсе и других. Получателем финансирования проекта — Министерство сообщения, проект реализовала CSDD.

С момента начала эксплуатации сети в середине 2018 года в общей сложности было выполнено более 66 000 зарядок, электромобили получили более 930 мегаватт-часов (МВтч) электроэнергии, что означает пройденное расстояние более пяти миллионов километров.

В четверг, 16 декабря, Министерство сообщения и CSDD организуют торжественное мероприятие, которое ознаменует завершение проекта — оно состоится в Риге, на проспекте Вецакю 2С (железнодорожная станция "Зиемельблазма"). В мероприятии примут участие министр сообщения Талис Линкайтс (Новая Консервативная партия) и глава правления CSDD Андрис Лукстиньш.