CSDD завершила установку 139 станций электрической подзарядки
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Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) завершила проект "Создание инфраструктуры зарядки электрических транспортных средств", сообщает LETA.

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Целью проекта Европейского фонда регионального развития (ERAF) было создание всеохватывающей сети станций подзарядки для обеспечения пользователям электромобилей возможностей перемещения по всей территории Латвии.

В рамках проекта ERAF зарядные станции равномерно распределены как на дороге TEN-T, так и в региональной дорожной сети. Также установлено несколько зарядных станций в крупнейших населенных пунктах — Риге, Даугавпилсе, Лиепае, Елгаве, Вентспилсе и других. Получателем финансирования проекта — Министерство сообщения, проект реализовала CSDD.

С момента начала эксплуатации сети в середине 2018 года в общей сложности было выполнено более 66 000 зарядок, электромобили получили более 930 мегаватт-часов (МВтч) электроэнергии, что означает пройденное расстояние более пяти миллионов километров.

В четверг, 16 декабря, Министерство сообщения и CSDD организуют торжественное мероприятие, которое ознаменует завершение проекта — оно состоится в Риге, на проспекте Вецакю 2С (железнодорожная станция "Зиемельблазма"). В мероприятии примут участие министр сообщения Талис Линкайтс (Новая Консервативная партия) и глава правления CSDD Андрис Лукстиньш.

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