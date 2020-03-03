ЦСУ: Более 8% латвийцев становились коммунальными должниками; пенсионеры отдают за жилье пятую часть доходов

В 2019 году расходы на содержание жилья в Латвии в среднем составляли 151 евро в месяц. При этом 8,6% домашних хозяйств хотя бы раз становились должниками по коммунальным счетам, сообщает Центральное статистическое управление.

Чаще всего (в 17% случаев) коммунальные долги образовывались у семей, где один взрослый воспитывает ребенка или детей. В 13,7% случаев долг был у лиц в возрасте до 64 лет, которые живут одни. При этом пенсионеры (65 лет и старше), наоборот, сравнительно редко оказывались неспособными заплатить коммунальные счета — лишь в 5,2% случаев. Этот показатель у пожилых людей был даже лучше, чем у живущих вместе бездетных пар (6%).

Больше всего данная графа расходов била по кошельку именно сениоров. Люди в возрасте 65 лет и старше отдавали в прошлом году 22,2% своих доходов по счетам за жилье. Для сравнения, в среднем по Латвии эти расходы для одного домашнего хозяйства составляли 12,2% об общих ежемесячных доходов.

В Риге и окрестностях, по сравнению с остальной Латвией, людям приходилось тратить на содержание жилья больше денег: в Риге средний показатель составил 172 евро, в Рижском районе — 185 евро. Для сравнения, в Латгале расходы в среднем составляли 104 евро в месяц, в Курземе — 132 евро, Земгале — 139 евро, Видземе — 121 евро.