ЦСУ: болезни системы кровообращения являются самой распространенной причиной смерти в Латвии

Самой распространенной причиной смерти в Латвии являются болезни системы кровообращения, свидетельствуют данные новейшего демографического исследования Центрального статистического управления (ЦСУ).

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В прошлом году от этих заболеваний умерло 16 900 человек, или 49,4% общего числа умерших. Смертность женщин от болезней системы кровообращения в 1,2 раза выше, чем мужчин — в 2021 году на 100 000 жителей своего пола от этих заболеваний скончались 972 женщины и 810 мужчин.

Следующей основной причиной смертности являются опухоли. В 2021 году от них умерло 5900 человек. Смертность мужчин от опухолей в 1,3 раза выше, чем женщин. От опухолей в прошлом году скончались 274 женщины и 358 мужчин на 100 000 населения своего пола.

Третьей самой частой причиной смертей в прошлом году стал "Covid-19" — 4344 случая. Это более чем в шесть раз превышает количество смертей от "Covid-19" в 2020 году, когда было зарегистрировано 700 смертей. Смертность от Covid-19 больше всего затронула людей старшего возраста: 88% умерших в 2020 году и 89% в 2021 году было 60 лет и больше. Доля женщин и мужчин среди умерших была одинаковой.

Одним из показателей демографической ситуации является ожидаемая продолжительность жизни. Хотя в последние годы она постепенно увеличивалась, в 2021 году наблюдается небольшое снижение. Ожидаемая продолжительность жизни детей, родившихся в прошлом году, составила 73,1 года: 68,2 лет для мужчин и 77,9 лет для женщин. Расчеты показывают, что, например, средняя будущая продолжительность жизни мужчин в возрасте 65 лет составит 12,7 лет, а женщин такого же возраста — 17,5 лет.

В Латвии средняя ожидаемая продолжительность жизни в разных регионах неодинакова. Самая высокая она в столичном регионе (70,7 лет для мужчин и 79,2 лет для женщин), а самая низкая — в Латгале (64,3 года для мужчин и 75,5 лет для женщин).