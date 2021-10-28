ЦСУ: большинство привитых латвийцев старше 60 лет проживает в Видземе

В регионах Латвии самая большая доля полностью вакцинированных от Covid-19 пожилых людей в возрасте от 60 лет проживает в Видземе - там привились 63% жителей из этой возрастной группы, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

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Второй самый высокий показатель у Пиериги — 60%, далее следует Курземе (56%) и Земгале (55%). В среднем из проживающих в стране пожилых людей прививку от коронавируса сделали 54%. В Латгале вакцинировались только 39% жителей в возрасте от 60 лет.

Наибольшее количество вакцинированных пожилых латышей проживает в Пиериге (66%), второе место занимает Видземе (66%). В среднем в Латвии вакцинированы 63% пожилых латышей, в Земгале их 62%, а в Курземе — 61%. Меньше всего вакцинированных латышей старше 60 лет в Латгале — всего 46%. Охват вакцинацией пожилых людей других национальностей ниже — 50% в Видземе, 48% в Пиериге, 46% в Курземе, 42% в Земгале и 35% в Латгале. В целом в Латвии вакцинацию завершили 43% жителей других национальностей в возрасте от 60 лет.

По данным ЦСУ, в течение последнего месяца уровень вакцинации в регионах Латвии был похожим — он вырос на 5-6%.

Больше всего вакцинированных пожилых людей проживает в Валмиере — 70%. Второй по величине показатель у Юрмалы — 57%. В Риге привились 53% пожилых людей. Меньше всего привитых жителей в возрасте от 60 лет проживает в Спилве и Волери — 35%.

Статус полностью вакцинированного человека определяется ситуацией на 1 ноября, то есть учтенные статистикой лица завершили курс вакцинации к 18 октября. Данные обновляются в соответствии с ситуацией в начале каждого месяца.