ЦСУ: Число студентов падает, а число поступающих в латвийские вузы — растет

В 2019/2020 учебном году в вузах Латвии учится 79,4 тысячи студентов. Это на 1,2% меньше, чем в прошлом. При этом, как свидетельствуют данные Центрального статистического управления, второй год подряд растет число принятых студентов.

В начале 2019/2020 учебного года в высшие учебные заведения Латвии поступило 29,4 тысячи студентов. Это на 6,3% больше, чем в прошлом году. 57,1% из них учится платно, 42,9% — на бюджете. Большая часть студентов — 16,1 тысячи или 54,8% — женского пола.

Каждый пятый абитуриент — 17,2% — до этого получил образование вне Латвии. Сейчас в Латвии учится 10,1 тысячи таких студентов, что на 21,1% больше, чем в прошлом, и почти вдвое больше, чем в 2014 году. 7 из 10 иностранных студентов — мужчины. Более половины, то есть 53,7%, до этого получили образование в Индии, Узбекистане или Германии. Большая часть иностранцев — 2,3 тысячи — поступили в Университет имени Страдиня.