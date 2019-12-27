ЦСУ: где в Латвии больше всего ждут Деда Мороза, а где - ждать некому?

В канун праздников Центральное статистическое управление Латвии решило составить "путеводитель" для Деда Мороза — по населенным пунктам, где наибольший процент жителей — дети возраста до 10 лет. По статистике, именно они больше всех верят в существование сказочного Деда с подарками.

В первую пятерку вошли населенные пункты, где треть жителей — именно дети до 10 лет. В поселке Пелес Марупского края таких малышей аж 36 %, в поселках Ани Адажского края и Лапсас Бабитского края — по 32%. По одному проценту от них самых многодетных поселков отстают Яунсилс в Кекавской волости и улица Браслас в Огресгальской волости.

Каждый четвертый-пятый (20–28 %) из жителей, не достигших десятилетия, еще в 37 плотно населенных территориях страны. Больше половины из них — в ближнем окружении Риги. За пределами этого пояса наибольшая плотность потенциально верящих в Деда Мороза детей — в Бланкас Кокнесского края (28%), а также в Лиелциецере (27%) и Броцени Д Броценского края (25 %).

Всего в Латвии 1 187 населенных пунктов, где живет не меньше 50 жителей. В 11 из них нет ни одного ребенка до 10 лет, в 573 — от 1 до 10% малышей. Если бы "путеводитель от ЦСУ" не был метафорическим, туда Дед Мороз заглянул бы лишь напоследок или, вообще, облетел стороной.