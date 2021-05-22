ЦСУ: коронавирусный кризис повлиял на психическое здоровье более половины жителей Латвии

Кризис из-за Covid-19 негативно повлиял на психическое здоровье более половины населения Латвии, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ), ссылаясь на предварительные данные опроса о доходах и условиях жизни в 2021 году.

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52,8% жителей Латвии в возрасте 16 лет и старше заявили, что кризис из-за Covid-19 негативно повлиял на их психическое здоровье, в то время как 46,3% населения указали, что он никак не повлиял, а 0,9% ощутили положительное влияние.

Опрос также показал, что женщины ощущают влияние кризиса больше, чем мужчины: 55,1% женщин и 49,5% мужчин заявили, что испытали негативное влияние на свое психическое здоровье за последние 12 месяцев.

Негативное влияние почувствовали 59,1% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет, 56,3% людей в возрасте от 25 до 49 лет, 54,1% в возрасте 50-64 года и 47,2% людей 65 лет и старше.

До 30 июня ЦСУ проводит опрос населения о доходах и условиях жизни. Людям задаются вопросы о влиянии кризиса из-за Covid-19 на психическое здоровье, доходы, возможности работать и учиться.

Предварительные данные получены из ответов 3036 домохозяйств общей численностью 5148 человек, что составляет примерно половину ожидаемого количества ответов.