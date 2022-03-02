ЦСУ: меньше всего должников по коммунальным платежам среди пенсионеров

В 2021 году у 6,1% жителей Латвии в течение последних 12 месяцев бывали долги по коммунальным платежам. По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), годом ранее количество должников составляло 8%.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С 2011 года, когда из-за отсутствия денег долги по коммунальным платежам хотя бы раз в году возникали у 22,6% домашних хозяйств, количество таких должников постепенно уменьшалось.

В прошлом году чаще всего долги по коммунальным платежам возникали у семей с одним взрослым и детьми (12,9%), у пар с тремя детьми и более (10,6 %), а также у одиноких лиц в возрасте от 16 до 64 лет (10%).

Самыми аккуратными плательщиками коммунальных услуг оказались домашние хозяйства пенсионеров (в возрасте от 65 лет) и пары с одним ребенком — 3,2%.

По данным ЦСУ, в 2021 году средние ежемесячные расходы по коммунальным платежам составили 165 евро на одно домохозяйство. Это на 9 евро больше, чем годом ранее. Это средняя сумма, учитывая и теплый сезон, и отопительный период.

В прошлом году на оплату коммунальных платежей одно домохозяйство в среднем тратило 11,6% от своего бюджета (годом ранее — 11,8%). Однако у одиноких пенсионеров на оплату коммунальных счетов уходило 20,8% доходов, у хозяйств с одним взрослым и детьми — 18,7%. А у лиц в возрасте от 16 до 64 лет, самостоятельно ведущих хозяйство, до 16,5% от общей суммы доходов.

Самые высокие издержки по коммунальным платежам в прошлом году были у жителей Рижского региона — 211 евро и Риги — 186 евро. В Земгале средняя ежемесячная сумма по коммунальным платежам составила 148 евро, в Курземе — 141 евро, в Латгале — 115 евро.

Пары с двумя детьми, в среднем, в 2021 году за коммунальные платежи ежемесячно отдавали 281 евро, с тремя и более детьми — 265 евро, с одним ребенком — 217 евро, а один взрослый с ребенком — 198 евро. Меньше всего пришлось платить по коммунальным платежам домохозяйствам, состоящим из одного человека -139 евро в месяц, а также одиноким пенсионерам в возрасте старше 65 лет — 99 евро в месяц.