ЦСУ: спустя год после окончания высшего учебного заведения работают 81,4% выпускников

В конце 2018 года в Латвии 81,4% выпускников высших учебных заведений 2017 года были трудоустроены, а в статусе зарегистрированных безработных находились 2,9% выпускников, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

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В то же время в конце 2018 года 8,2% выпускников, окончивших высшие учебные заведения в 2017 году, были экономически неактивны.

Согласно данным ЦСУ, лидерами по занятости были выпускники Государственного колледжа пограничной охраны и Латвийской национальной академии обороны — через год после окончания высшего учебного заведения все они работали.

Через год после выпуска работали также более 90% студентов колледжа пожарной безопасности и гражданской обороны, колледжа Государственной полиции, Рижского медицинского колледжа Латвийского университета, резекненского филиала медицинского колледжа им. П. Страдиньша при Латвийском университете, 1-го Рижского медицинского колледжа, а также колледжа бухгалтерского учета и финансов.

Среди крупнейших высших учебных заведений Латвии наибольший уровень занятости был среди выпускников Латвийского сельскохозяйственного университета (89%), далее следует Латвийский университет (85%) и Рижский технический университет (81%).

При этом удельный вес безработных выпускников 11 латвийских высших учебных заведений был выше среднего уровня безработицы по стране в 2018 году.

Например, удельный вес безработных выпускников колледжа управления, Олайнского механико-технологического колледжа Государственного агентства социальной интеграции, колледжа предпринимательства Банковской высшей школы и Екабпилсского колледжа агробизнеса в 2018 году превысил 10%.

Лидерами по занятости в 2018 году были выпускники отрасли сельского хозяйства (90,3%) и образования ( 89,3%).

Большая часть выпускников программ сферы здравоохранения через год после выпуска также работали по профессии.