ЦСУ: в Латвии на 8% сократилось количество новорожденных

В этом году за восемь месяцев в Латвии было зарегистрировано 10 794 новорожденных, что на 8%, или 942 новорожденных меньше, чем за соответствующий период 2021 года, свидетельствуют предварительные данные, опубликованные Центральным статистическим управлением.

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Наибольшее количество новорожденных было зарегистрировано в июне и июле текущего года: соответственно 1452 новорожденных, что на 5,1% меньше, чем в июне прошлого года, и 1416 новорожденных, что на 13,4% меньше, чем в июле прошлого года.

В то же время в Латвии за восемь месяцев 2022 года зарегистрировано 20 213 смертей, что на 7,6%, или на 1 668 меньше, чем за восемь месяцев 2021 года.

Таким образом число умерших за восемь месяцев текущего года превысило число родившихся на 9419 человек, а число умерших за соответствующий период прошлого года превысило число родившихся на 10145 человек.

За восемь месяцев 2022 года в Латвии было зарегистрировано 8 763 брака, что на 7%, или 571 брак больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В этом году на 1 сентября, согласно предварительным данным, население Латвии составляло 1,896 млн человек.