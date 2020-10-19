ЦСУ: В Латвии все реже регистрируют браки — виноват Covid-19
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За девять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8694 брака, что на 1865 браков или 18% меньше, чем за соответствующий период 2019 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

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После летнего сезонного увеличения количества браков в сентябре по сравнению с августом количество браков сократилось на 44%. В прошлом году сокращение количества браков за соответствующий период составило 42%.

В сентябре этого года было зарегистрировано на 10% меньше браков, чем в сентябре прошлого года.

Наибольшее снижение количества браков по сравнению с 2019 годом было в мае и июне, когда ежемесячно регистрировалось примерно на 500 браков меньше — на 52% и 37% соответственно.

ЦСУ отмечает, что на уменьшение количества зарегистрированных браков повлияла пандемия Covid-19.

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LETA

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LETA

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