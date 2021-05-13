ЦСУ: в первом квартале рождаемость в Латвии снизилась на 5,7%
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В первом квартале этого года в Латвии зарегистрировано 4024 новорожденных, что на 5,7% или 241 меньше, чем за соответствующий период 2020 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

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За первые три месяца года в Латвии умерли 8976 человек, что на 27,6% или 1944 человека больше, чем за соответствующий период 2020 года. Больше всего случаев смерти было зарегистрировано в январе — 3530, что является самым высоким месячным показателем за последние 20 лет.

Таким образом, в первом квартале количество умерших на 4952 человека превысило число новорожденных.

Согласно предварительным данным, в Латвии на 1 апреля текущего года проживало 1,888 млн человек.

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LETA

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LETA

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