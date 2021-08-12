ЦСУ: в первом полугодии смертность в два раза превышала рождаемость

В первом полугодии 2021 года в Латвии умерло 16 778 человек, что на 2 759 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ).

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Рождаемость в Латвии сокращается уже пять лет: в 2020 году родилось на 1 234 ребенка меньше, чем в 2019 году (17 552 и 18 786 соответственно). С января по июнь 2021 года на свет в Латвии появился только 8 351 ребенок, что на 606 новорожденных меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

В Латвии сохраняется негативный естественный прирост, то есть смертность превышает рождаемость.

Одновременно, в первом полугодии в Латвии зарегистрировано 3 724 брака, что на 135 больше, чем годом ранее. Но до уровня 2019 года все равно не дотянули.

По последним данным, на 1 июля в Латвии проживало 1,882 млн человек.