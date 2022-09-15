ЦСУ: в прошлом году в Латвию вернулось почти 7000 ранее уехавших

В прошлом году в Латвию из-за границы вернулись почти 7000 реэмигрантов, что составляет 54,8% всех прибывших, сообщили агентству LETA в Центральном статистическом управлении (ЦСУ).

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С момента начала сбора данных о реэмигрантах в 2013 году в прошлом году было зарегистрировано наибольшее количество граждан, вернувшихся жить в Латвию в течение года. Например, в 2020 году в Латвию вернулись 4700 реэмигрантов, что составляет 53% всех прибывших.

В 2021 году среди реэмигрантов было больше мужчин (59,7%).

Пока данные о занятости и уровне образования реэмигрантов в 2021 году не собраны, но данные 2020 года показывают, что большинство имели среднее, среднее специальное или среднее профессиональное образование — 49,7%. Следующая по величине группа имела высшее образование, в том числе получившие докторскую степень — 34,2%, а 16,1% реэмигрантов имели образование ниже среднего.

Можно сделать вывод, что Рижский регион и окрестности Риги более популярны среди реэмигрантов с высшим образованием — соответственно 51,4% и 37,6% реэмигрантов, в то время как больше реэмигрантов с общим средним или средним специальным образованием (63,9%) возвращаются в Латгале.

Из всех реэмигрантов старше 15 лет 40% работали, 5,4% были безработными, 54,6% были экономически неактивными (студенты, пенсионеры, получатели доходов от капитала).

Наиболее распространены среди реэмигрантов представители простых профессий (18%), например, строители, рабочие, работники сферы обслуживания и торговли.

У женщин второй по популярности группой профессий являются специалисты высшего звена (16,3%), за ними следуют простые профессии (13,8%).