ЦСУ: за 100 лет в Латвии существенно вырос удельный вес жителей старше 60 лет

В Латвии за 100 лет существенно вырос удельный вес жителей старше 60 лет, сообщили агентству LETA в Центральном статистическом управлении (ЦСУ).

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По сравнению с 1920 годом, когда в стране прошла первая перепись населения, его возрастная структура претерпела большие изменения, отметили в ЦСУ.

В том числе удельный вес детей до 14 лет уменьшился с 28,1% в 1920 году до 16% в 2020 году, жителей в возрасте от 15 до 59 лет - с 58,9% до 41,8%, а жителей в возрасте старше 60 лет - увеличился с 13% до 42,2%.

ЦСУ отмечает, что удельный вес латышей в населении страны за прошедшие 100 лет менялся. Если в 1920 году он составлял 72,8%, а в 1935 году - 75,5%, то в 1959 году - уже 62%. Самый низкий удельный вес латышей был в 1989 году - 52%, а в годы независимости он вновь стал расти и в 2020 году составил 62,5%.

В ЦСУ сообщили, что следующая перепись населения в Латвии состоится в 2021 году и будет вестись по новому методу - на основе административных данных, без опроса людей по месту жительства.

Это позволит намного быстрее обнародовать результаты переписи - данные о демографии, семьях, домашних хозяйствах и жилищных условиях будут публиковаться постепенно уже до конца 2021 года, об образовании и экономической активности населения - во втором квартале 2022 года.