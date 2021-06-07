ЦСУ: За прошлый год доходы снизились у каждого пятого домохозяйства Латвии

21% латвийских домохозяйств потеряли доходы за ковидный 2020 год, сообщает агентство LETA информацию Центрального статистического бюро, которое приводит данные опроса населения о доходах и условиях жизни.

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При этом у большинства домохозяйств (66%) доходы за последний год не изменились, а у 13% даже выросли.

На этот год жители Латвии смотрят более оптимистично: 78% домохозяйств прогнозируют, что их общий доход не изменится, 15% - что увеличится, лишь 7% думают, что доходов станет еще меньше.

Из тех домохозяйств, которые потеряли доходы в 2020 году, треть смотрят в будущее с надеждой — они ожидают роста доходов, половина надеется, что ситуация стабилизируется. Лишь каждый пятый 18% полагает, что с деньгами станет еще хуже.

До 30 июня ЦСУ проводит опрос населения о доходах и условиях жизни. Этот опрос даст информацию о влиянии кризиса Covid-19 на психическое здоровье, доход, возможности работать и учиться удаленно. Предварительные данные получены из ответов четырех тысяч домохозяйств, что составляет около двух третей от запланированного количества.