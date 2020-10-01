Cтоимость парковки на набережной 11 Ноября вырастет в два раза (ДОПОЛНЕНО)

На набережной 11 ноября (на мощеных участках улиц) от улицы Яуниелас до Бискапа гате и от Бискапа гате до Полю гате с 1 октября 2020 года меняются тарифы, сообщает Rīgas satiksme.

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С 1 октября будут внесены изменения в муниципальную платную автостоянку на территории зоны R, территория зоны B будет уменьшена. Tаким образом будет произведено снижение транспортного потока в историческом центре Риги в зоне A и R.

Тарифная зона платных автостоянок от улицы Яуниелас до Бискапа гате и от Бискапа гате до Полю гате меняется с зоны B на зону R. Вместо 2,50 евро за первый час нужно будет платить 5 евро, а потом по 8 евро в час.

Рабочее время зоны R: ежедневно с 06:00 до 24:00 часов.

С 1 октября уменьшенную плату за автостоянку можно будет вносить и перечислив деньги на банковский счет. При оплате через SMS больше не обязательно иметь наклейку пользователя системы оплаты через SMS.

Tакже обязательными к исполнению правилами установлено, что если праздничный день – 4 мая, заключительный день Вселатвийского праздника песни и танца и 18 ноября – выпадают на субботу или воскресенье, то на следующий рабочий день, который в соответствии с законом определен как выходной, за пользование платной автостоянкой платить не нужно. Но если рабочий день переносится на выходной, необходимо платить.

Кандидат в мэры Риги Мартиньш Стакис считает, что такое увеличение цен неправомерно.

"Есть случаи, когда увеличение платы за стоянку обосновано, но в этот раз решение нужно пересмотреть. От него страдают затронутые кризисом Covid-19 кафе старой Риги и жители (в том числе представители прессы), которым нужно посещать находящиеся в Старой Риге государственные и муниципальные учреждения", — подчеркнул он в своем Twitter.