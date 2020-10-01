Cтоимость парковки на набережной 11 Ноября вырастет в два раза
Foto: F64

На набережной 11 ноября (на мощеных участках улиц) от улицы Яуниелас до Бискапа гате и от Бискапа гате до Полю гате с 1 октября 2020 года меняются тарифы, сообщает Rīgas satiksme.

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Тарифная зона платных автостоянок меняется с зоны B на зону R. Вместо 2,50 евро за первый час нужно будет платить 5 евро, а потом по 8 евро в час.

Рабочее время зоны R: ежедневно с 06:00 до 24:00 часов.

С 1 октября уменьшенную плату за автостоянку можно будет вносить и перечислив деньги на банковский счет. При оплате через SMS больше не обязательно иметь наклейку пользователя системы оплаты через SMS.

Новый мэр Риги Мартиньш Стакис считает, что такое увеличение цен неправомерно.

"Есть случаи, когда увеличение платы за стоянку обосновано, но в этот раз решение нужно пересмотреть. От него страдают затронутые кризисом Covid-19 кафе старой Риги и жители (в том числе представители прессы), которым нужно посещать находящиеся в Старой Риге государственные и муниципальные учреждения", — подчеркнул он в своем Twitter.

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