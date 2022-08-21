Cтроительство Rail Baltica мешает плановой очистке рижского канала

В центре Риги в районе автовокзала в связи со строительством Rail Baltica задерживаются очистные работы на городском канале. Об этом сообщает LSM.lv со ссылкой на компанию Latkraft, которая по договору должна два раза в месяц очищать городской канал.

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Городской канал между автовокзалом и Центральным рынком в августе еще не чистили, заявил Латвийскому радио представитель Рижской думы Раймондс Грантс.

"В связи со строительными работами Rail Baltica канал был закрыт для движения на две недели, поэтому в августе его чистка еще не проводилась. Мы связались с исполнителем этих работ, который пообещал очистить канал, как только он будет открыт для движения. Контракт предусматривает возможность поручить муниципалитету чистить городской канал до пяти раз в месяц", - пояснил Грантс.

В этом году активно ведутся работы по строительству Rail Baltica в самом центре Риги: перекрыты часть вокзала, перроны автовокзала, прилегающая территория Центрального рынка. Летом начался снос торгового центра "Титаник", который находился между железнодорожной насыпью и каналом. Несколько раз в районе вокзала и автовокзала временно закрывались путепроводы под железной дорогой.

Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейской колеи от Таллинна до границы Литвы и Польши, чтобы можно было связать страны Балтии с другими европейскими странами по железной дороге. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную ветку европейской колеи (1435 миллиметров) протяженностью 870 километров с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.

Ожидается, что расходы "Рейл Балтика" достигнут 5,8 млрд евро, включая ветку, которую решили построить между Каунасом и Вильнюсом. Часть расходов будет покрыта средствами Европейского Союза. Планируется, что железнодорожная линия Rail Baltica будет готова к запуску в 2026 году.