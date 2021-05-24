Cтроительство Восточной магистрали: в Пурвциемсе закроют участки на двух улицах и перенесут остановки

По информации Департамента сообщения Рижской думы (РД), в связи со строительством 1-й очереди Восточной магистрали с 22 мая в Пурвциемс в силу вступили существенные ограничения в организации движения.

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По данным Департамента, в период с 22 мая по 15 декабря 2021 года будет закрыто транспортное сообщение на ул. Мадонас (участок от ул. Браслас до здания на ул. Мадонас, 10А), а также на Г. Земгала гатве (на участке между ул. Иерикю и Дзелзавас).

Движение транспорта будет ограничено на ул. Вайдавас на участке от ул. Дзелзавас до ул. Иерикю — проезжая часть улицы будет сокращена с двух полос до одной, обе боковые полосы будут выделены для общественного транспорта, соответственно на ул. Вайдавас будет создана еще одна полоса для общественного транспорта в обратно направлении: от ул. Кастранес и ул. Иерикю на ул. Дзелзавас.

Foto: Rīgas domes Satiksmes departaments

Остановка общественного транспорта "Ул. Старкю" на Г. Земгала гатве будет закрыта, на ул. Вайдавас 9в новом направлении) будет перенесена остановка "Ул. Унияс". Также на время строительных работ на этих участках будут закрыты и действующие автостоянки.

Foto: Rīgas domes Satiksmes departaments

Строительство Восточной магистрали — один из самых крупных проектов по строительству инфраструктуры Риги за последние годы, расходы на него составят 37,8 млн. евро. Благодаря Восточной магистрали центр Риги можно будет объехать, и таким образом у грузовиков не будет необходимости ехать через исторический центр и окрестности Пурвциемса (по улицам Дзелзавас, Густава Земгала гатве и Иерикю). Строительство планируется завершить до июня 2023 года.

3D-визуализацию проекта можно посмотреть на видео.