Cтроительство Восточной магистрали: в Пурвциемсе закроют участки на двух улицах и перенесут остановки
Foto: Rīgas domes Satiksmes departaments

По информации Департамента сообщения Рижской думы (РД), в связи со строительством 1-й очереди Восточной магистрали с 22 мая в Пурвциемс в силу вступили существенные ограничения в организации движения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным Департамента, в период с 22 мая по 15 декабря 2021 года будет закрыто транспортное сообщение на ул. Мадонас (участок от ул. Браслас до здания на ул. Мадонас, 10А), а также на Г. Земгала гатве (на участке между ул. Иерикю и Дзелзавас).

Движение транспорта будет ограничено на ул. Вайдавас на участке от ул. Дзелзавас до ул. Иерикю — проезжая часть улицы будет сокращена с двух полос до одной, обе боковые полосы будут выделены для общественного транспорта, соответственно на ул. Вайдавас будет создана еще одна полоса для общественного транспорта в обратно направлении: от ул. Кастранес и ул. Иерикю на ул. Дзелзавас.

Cтроительство Восточной магистрали: в Пурвциемсе закроют участки на двух улицах и перенесут остановки
Foto: Rīgas domes Satiksmes departaments

Остановка общественного транспорта "Ул. Старкю" на Г. Земгала гатве будет закрыта, на ул. Вайдавас 9в новом направлении) будет перенесена остановка "Ул. Унияс". Также на время строительных работ на этих участках будут закрыты и действующие автостоянки.

Cтроительство Восточной магистрали: в Пурвциемсе закроют участки на двух улицах и перенесут остановки
Foto: Rīgas domes Satiksmes departaments

Строительство Восточной магистрали — один из самых крупных проектов по строительству инфраструктуры Риги за последние годы, расходы на него составят 37,8 млн. евро. Благодаря Восточной магистрали центр Риги можно будет объехать, и таким образом у грузовиков не будет необходимости ехать через исторический центр и окрестности Пурвциемса (по улицам Дзелзавас, Густава Земгала гатве и Иерикю). Строительство планируется завершить до июня 2023 года.

3D-визуализацию проекта можно посмотреть на видео.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

18

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Строительство
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!
"Tesla на воде" в Рижском порту
От классики до пророчеств. Фильмы ужасов, леденящие кровь