Cуд принял решение о прекращении деятельности "Первой евангельской общины Иисуса", в которой погибли роженица и младенец

Видземский окружной суд сегодня принял решение удовлетворить требование бывшего генерального прокурора Эрика Калнмейерса о прекращении деятельности религиозной организации "Первая евангельская община Иисуса", выяснило агентство LETA в суде.

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Решение еще не вступило в законную силу. Его можно будет обжаловать в Верховном суде.

Уже сообщалось, что 26 августа прошлого года Видземский районный суд в Цесисе отклонил иск бывшего генерального прокурора Латвии Калнмейерса к религиозной организации "Первая евангельская община Иисуса" о прекращении ее деятельности, но одновременно суд вынес общине предупреждение.

Прокуратура подала протест на приговор суда первой инстанции.

Как сообщалось ранее, члены Первой Евангельской общины Иисуса обвиняются в смерти матери и ребенка, скончавшихся в результате неудачных родов на дому. На скамье подсудимых оказались отец и муж погибшей, а также супруга духовного лидера общины.

По данным LA, 14 мая 2019 года у 21-летней женщины начались роды. Ее 25-летний супруг Ренарс и 51-летний отец Валдис Симсонс, а также 40-летняя жена лидера общины Солвита Давида решили, что примут роды на дому самостоятельно. При этом подчеркивается, что ни у одного из них не было медицинского образования.

Роды оказались тяжелыми, роженица эпизодически теряла сознание, у нее начались судороги. Ребенок родился задохнувшимся, а на следующий день женщина стала падать в обморок, у нее констатировали рвоту зеленой слизью и позже она в муках умерла от самой тяжелой формы токсикоза — эклампсии. Во время родов мужчины держали роженице ноги, попросив зажать в зубах ложку. На следующий день они дали измученной женщине попить воды.

Свою вину в содеянном мужчины признали частично, а Солвита Давида свою вину не признает. По неофициальной информации, духовный лидер общины запрещал пастве посещать врачей.

Первая Евангельская община Иисуса официально зарегистрирована в Латвии. По данным отчета за 2018 год, в ней состояли 132 взрослых члена и 45 несовершеннолетних. Никаких негативных сигналов о деятельности общины не поступало. У общины нет священника, но есть пастор — духовный лидер.