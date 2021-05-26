Cудебные исполнители за год взыскали почти 233 млн евро

В прошлом году присяжные судебные исполнители в интересах потерпевших сторон помогли взыскать почти 233 млн евро, сообщила специалист по связям с общественностью Латвийского совета присяжных судебных исполнителей Лина Лонтоне.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Это на 13% меньше, чем в 2019 году, когда было взыскано 303 млн евро.

Общее количество документов, поданных для исполнения по всем категориям дел в 2020 году, составило 119 293, что на 1967 дел меньше, чем в 2019 году, когда было подано 121 260 исполнительных документов.

В 2020 году, как и в предыдущие годы, наибольшее количество должников - 58 024 дела - было в сфере административных правонарушений. Второй по величине категорией было взыскание долгов по гражданским делам (54 305 дел), также средства взыскивались по 6964 уголовным делам. Средняя сумма взыскания долгов по делам об административных правонарушениях в прошлом году составила 149 евро, а по налоговым долгам - 3700 евро.

Средняя сумма, подлежащая взысканию, составляла 4500 евро, а средняя сумма по гражданским искам по уголовным делам - 2440 евро. Почти две трети дел о взыскании долгов касаются сумм до 300 евро, еще 18% - от 300 до 700 евро.

По словам председателя совета Иветы Круки, количество дел о взыскании не увеличилось, и это позволяет сделать вывод о том, что этот кризис сильно отличается от предыдущих. "По крайней мере на данный момент кризис, вызванный Covid-19, не настолько сильно финансово повлиял на простых людей, чтобы привести к увеличению объема долгов", - сказала она.

В прошлом году увеличилась сумма возвращаемых средств по делам об алиментах и по административным делам. В 2020 году судебные исполнители взыскали в пользу Фонда гарантий средств на содержание почти 12,5 млн евро, что на 903 тыс. евро больше, чем в 2019 году. По делам об административных правонарушениях в 2020 году в пользу госбюджета взыскано 23,6 млн евро, что на 423 тыс. евро больше, чем в 2019 году.