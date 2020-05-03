"Цветочная Латвия" и виртуальный оркестр: как в условиях пандемии будет проходить празднование 4 мая

Возле памятника Свободы появится выложенная из цветов карта Латвии, а арт-объект "Врата почета" расскажет о флаге и гимне, а в виртуальной среде пройдет ряд праздничных мероприятий. О том, как в этом году будет праздноваться 30-летие со дня восстановления независимости Латвийской Республики, рассказала пресс-служба Рижской думы.

Композиция "Цветочная Латвия" расположится около памятника Свободы. Много лет эту композицию 4 мая создавали жители из принесенных с собою цветов, однако в эти дни, когда надо оставаться дома, ее можно будет посмотреть на композицию в фотогалерее, которая будет опубликована на сайте Рижского самоуправления и других интернет-ресурсах.

Художественный объект "Врата почета" виртуально расскажет о флаге и гимне Латвии. Видеоверсия истории будет доступна всем на сайте kultura.riga.lv.

"Объект "Врата почета" создан как виртуальный памятник — символ латвийских ценностей. На философском уровне врата используются в качестве символа различных испытаний, через которые мы проходим в течение нашей жизни. Ворота символически свидетельствуют и о новой степени зрелости", — объяснили в Рижской думе.

Праздничную программу к 4 мая подготовили и рижские муниципальные культурные центры, музеи, оркестр "Рига" и Рижская центральная библиотека, которые опубликуют на своих сайтах и записи концертов, и виртуальные выставки, а также организуют акции и кинопоказы.

4 мая оркестр "Рига" предложит слушателям кантату Андрейса Юрьянса "Отчизне" в цифровом видеоформате на домашней странице и в социальных сетях. Дворец культуры ВЭФ проведет виртуальный концерт "Латвия — твоя и моя". На нем будут звучать песни, посвященные Латвии и исполненные в разные десятилетия 20-го века. В концерте вместе с симфоническим оркестром выступят известные и любимые солисты, дирижер, автор художественной концепции и ведущий Нормунд Вайцис.

Рижский музей фарфора 4 мая организует акцию "Праздник фарфора". В профиле музея на Facebook будет представлена фотогалерея с предметами из музейной коллекции на национальную тематику. У каждого участника акции будет возможность прислать на страницу музея в Facebook фотографию принадлежащего ему фарфорового предмета с национальным декором, который специалисты музея опубликуют в отдельной галерее. В свою очередь, музей "Рижский центр югендстиля" приглашает своевременно подготовиться к празднику Белой скатерти. Начиная с 1 мая, музей на странице в Facebook опубликует экспозицию об украшении праздничного стола, а также рецепты праздничного угощения.

Рижская церковь Св. Петра тоже подготовила подарок к празднику — цифровую версию изданного в 2020 году каталога выставки "Приз Язепа Пигозниса в латвийской пейзажной живописи", в котором представлены 92 пейзажа, написанные за последние три года. Цифровой каталог латвийских пейзажей дополнен звуками природы и возможностью увеличивать изображения, создавая для зрителей ощущение реальности и присутствия. Каталог будет опубликован на сайте и в профиле на Facebook церкви Св. Петра.

Рижская центральная библиотека встретит праздник виртуальной выставкой, на которой обобщена информация о книгах, посвященных Дню независимости Латвийской Республики. Она будет включать пресс-материалы и фотографии с изображением событий того времени.

На сайте и в социальных сетях культурного центра "Малая гильдия" 4 мая можно будет посмотреть фильм Ромуальда Пипарса "История за кадром", а специальное приветствие от культурного центра Ritums будет показано на его Youtube-канале, в котором можно увидеть работы ремесленников.

Предложение культурных центров во время праздника и их сайты можно найти в одном месте на домашней странице Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы: kultura.riga.lv.