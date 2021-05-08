Цветы 9 мая предлагают возлагать не только в Пардаугаве, но и на Братском кладбище или в Саласпилсе

Если 9 мая будет слишком большое скопление народа, проход к памятнику Освободителей Риги будет закрыт. Эта информацию прозвучала на пресс-конференции о планируемых мерах безопасности 9 мая. Общество 9.maijs.lv, которое обычно проводит памятные мероприятия в Узварас парке, приглашает возложить цветы в память о погибших во Второй мировой войне не только к Памятнику воинам-освободителям в Пардаугаве, но и в Братское кладбище в Риге и окрестностях.

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В Риге и ее окрестностях есть несколько мемориалов, посвященных памяти жертв Второй мировой войны, поэтому общество предлагает жителям рассмотреть возможность возложения цветов и в других местах. В качестве примера организация приводит Саласпилсский мемориал или любое другое братское кладбище.

Все мероприятия 9 мая запрещены из-за пандемии. Цветы к монументу возлагать можно, и полиция собирается контролировать движение людей возле памятника. Если оно станет неконтролируемым, проход к памятнику закроют. МВД и Госполиция призывают жителей относиться к правилам безопасности ответственно и соблюдать ограничения.

Агентство LETA отметило, что памятник в парке Узварас уже в субботу был огорожен желтыми полицейскими барьерами вдоль улиц Бариню и бульвара Узварас, а также в направлении от пункта проката лыж через парк к улице Бариню.

В субботу, когда в Латвии официально отмечается День памяти жертв Второй мировой войны, у подножия памятника выкладывают цветы. Однако сегодня людей немного. Они могут попасть к памятнику и со стороны парка, через небольшой проход между барьерами у пункта проката лыж. В воскресенье подойти к Воинам-освободителям можно будет только с угла улицы Бариня и бульвара Узварас. После возложения цветов людей по коридорам направо и налево направят от памятника в сторону улицы Бариню и бульвара Узварас.

На стоянке у здания Рижской футбольной школы на противоположной памятнику стороне бульвара Узварас, как обычно, будет припаркован фургон оперативного штаба полиции.

Ранее сообщалось, что "консерваторы" и Нацблок готовы взять ситуацию в свои руки. Депутаты от этих фракций в Рижской думе будут дежурить в парке Победы, чтобы убедиться, что полиция справляется. Оппозиционные депутаты, в свою очередь, тоже будут присутствовать в парке, следя, чтобы не было нарушено право тех, кто празднует День Победы, возлагать цветы.