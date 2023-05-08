Цветы к местам снесенных памятников — не возлагать. 9 мая в Латвии: как остаться в рамках закона

20 апреля этого года Сейм в срочном чтении утвердил Закон "О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая". Он полон запретов: фактически, единственное, что разрешено делать публично — это возложить цветы к местам захоронений в индивидуальном порядке. Delfi рассказывает о том, какие правила теперь в силе 9 мая.

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Разрешено солидаризироваться с народом Украины

Цели оперативно утвержденного Сеймом Закона "О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая" обозначены в 1-й статье:

защитить государственные интересы и интересы общественной безопасности, не допустить беспорядки, защитить здоровье и нравственность общества;

не допустить принижение ценностей и угрозу ценностям Латвии как демократического и национального государства, в том числе, раскола общества, прославления войны, военной агрессии, тоталитаризма и насилия, а также неверного отражения исторических событий;

солидаризироваться с народом Украины, государственный суверенитет, независимость и территориальная целостность которой поставлены под угрозу в результате военной агрессии России, и помянуть пострадавших и погибших в Украине.

2-я статья закона гласит, что на всей территории Латвии в общественных местах под открытым небом 9 мая будет запрещено проводить публичные развлекательные и праздничные мероприятия, собрания, шествия и пикеты, исключая публичные мероприятия, которые отвечают целям, обозначенным в 1-й статье (то есть, в трех вышеперечисленных пунктах).

Самоуправлениям запрещено выдавать разрешения на проведение мероприятий, противоречащих целям, оговоренным 1-й статьей закона. В случае, если заявка была подана давно, а самоуправление уже выдало разрешение, оно должно быть аннулировано.

9 мая — в течение всех суток, а также в ночь на 10-е мая — с 00:00 и до 7:00 — в Латвии будет запрещено использовать пиротехнику: запускать фейерверки и салюты.

Цветы можно принести только на кладбища

Единственное, что разрешено 9 мая тем, кто хочет как-то отметить этот день, — возложение цветов в индивидуальном порядке. Но возложить цветы можно не везде.

"Жители должны считаться с тем, что возложение цветов в местах, где ранее находились советские памятники (сейчас — демонтированные), будет считаться прославлением военной агрессии и этих объектов", — пояснила порталу Delfi руководитель Отдела общественных отношений Государственной полиции Симона Гравите. "Уточняем эту интерпретацию — размещение цветов на местах демонтированных советских памятников будет расцениваться как прославление этих объектов и агрессии, и не будет допущено", — подтвердила в Twitter Государственная полиция.

Не возбраняется класть 9 мая цветы в местах захоронения, но — не собираясь и не задерживаясь.

В прошлом году, напомним, на всей территории страны были снесены памятники советским воинам. Однако нетронутыми остались те мемориальные места, в которые действительно есть захоронения, — в основном это братские кладбища.

За запрещенную символику штраф — до 350 евро



Еще один важный момент: не следует появляться в общественных местах с запрещенной символикой. Согласно законодательству, нельзя "использовать символы, используемые в стилистике, идентифицирующийся с военной агрессией и военными преступлениями, исключая те случаи, когда нет цели эти преступления оправдать или прославлять". В Латвии запрещена символика как СССР, так и нацистской Германии. В прошлом году не рекомендовалось использовать и символику в цветах российского триколора.

По закону за использование в общественном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления, предусмотрено наказание — предупреждение или денежный штраф. Размер штрафа для физического лица — до 350 евро, для юридического лица — до 2 900 евро.

Причем здесь Пушкин?



Законодательство вводит жесткий запрет на какие-либо публичные мероприятия 9 мая. Однако, по оценке Службы госбезопасности (СГБ), как и в предыдущие годы, существует риск, что "9 мая отдельные прокремлевские лица могут провести демонстративные, вызывающие или незаконные мероприятия в поддержку интересов государства-агрессора России". Правда, до сих пор СГБ не зафиксировала попытки провести акции, связанные со значительными рисками для национальной безопасности страны. Государственная полиция традиционно готовится к 9 мая — в том числе, следит за призывами в интернете.

26 апреля четыре депутата Рижской думы от коалиционного блока "Код Риге" (бывшие "Консервативные") призвали самоуправление до 4 мая этого года — Дня восстановления независимости Латвии — демонтировать памятник поэту Александру Пушкину, установленный у городского канала в парке Кронвалда. Один из аргументов в пользу сноса памятника — "нужно исключить любую возможность использования как место прославления "героев" 9 мая".

Правящая коалиция Рижской думы, однако, согласившись с тем, что памятник надо куда-то перенести, но дату этого действия не обозначила. По положению на 8 мая памятник все еще стоит в парке Кронвальда.

Понесут ли 9 мая цветы к Пушкину — вопрос открытый. В соцсетях, по наблюдениям портала Delfi, пользователи за несколько дней до 9 мая начали искать попутчиков из Риги в Саласпилс — чтобы возложить цветы к мемориалу. Периодически обсуждается, где в Риге и в Латвии сохранились братские захоронения советских воинов, к которым разрешено принести цветы.