Цветы сакуры, подснежники, верба: латвийская природа по-своему празднует Рождество

Необычно теплая погода в декабре привела к тому, что в латвийских парках начали цвести весенние цветы, сообщает LETA. В лесах по-прежнему можно найти лисички.

В социальных сетях опубликовано немало фотографий, на которых видно, что в декабре 2019 года в Латвии цветут подснежники и примулы, на поверхности земли появились побеги крокусов и других весенних цветов. В Парке победы расцвела сакура. Кроме того, во многих районах страны распустилась верба. В лесах можно найти лисички, местами продолжает зеленеть папоротник.

В 2013 и 2015 годах, которые также были нетипично теплыми, в лесах и парках была похожая ситуация, отмечает LETA.

Ранее уже сообщалось, что 2019-й год стал самым теплым в Латвии в истории наблюдений.