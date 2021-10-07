CЗК считает, что доплата за покупку электромобилей несправедлива. Сейм не согласен

Сегодня Сейм отклонил запрос Союза зеленых и крестьян (СЗК) к премьеру Кариньшу о предоставлении 10 миллионов евро на софинансирование покупки транспорта с нулевым уровнем выбросов. Депутаты СЗК интересовались, зачем "оказывать поддержку именно самым обеспеченным слоям общества, которые и так используют относительно новые и более экологичные автомобили".

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Представители СЗК попросили обьяснить мотивацию Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) поддержать приобретение транспорта с нулевым уровнем выбросов. "Электрокары стоят около 45 000 — 50 000 евро, большая часть общества не может позволить себе такие машины", — считают в СЗК.

Запрос подали депутаты СЗК Викторс Валайнис, Армандс Краузе, Эдгарс Таварс, Улдис Аугулис, Марис Кучинскис, Янис Дуклавс, Янис Вуцанс, Янина Ялинска, Раймондс Бергманис и Гундарс Даудзе.

Предложение VARAM подразумевает, что жители смогут получить от государства 4500 евро на покупку одного нового электромобиля. ZZS считает, что это будет означать поддержку только состоятельной части населения.

Министр ответил, что VARAM следует примеру других стран-участниц Европейского Союза. Латвия — одна из немногих стран ЕС, в которых до сих пор не использовали такой механизм для продвижения использования транспорта с низким уровнем выбросов, — комментирует министр VARAM.