Обитатели конюшни Dabas zirgi гуляют по зеленым лугам, отвечают на вопросы, рисуют и становятся героями сказок. Грустно вздыхать в тесном стойле и катать без передышки девочек с мальчиками — это совсем не то, для чего лошади рождаются на свет, считает хозяйка социального предприятия Лига Бродужа. Зато лучшего друга и целителя — не найти.

Полчаса на машине от Риги. С шумного шоссе сворачиваем на извилистую проселочную дорогу. И мы на месте — в конюшнях Dabas zirgi, где построены загоны, но почему-то не видно лошадей. Лига Бродужа улыбается и объясняет, что табун — на пастбище, прогуливается в естественных условиях. И мы, конечно же, увидим лошадей, но чуть позже, а пока нас приглашают в дом семьи Бродужей.

Dabas zirgi — первое в Латвии социальное предприятие, которое заботится о благополучии лошадей. С этими животными Лига знакома с детства: несколько поколений ее семьи были лесниками. Дед с конем обходил бескрайние зеленые угодья. И внучка была в восторге, когда ей в ладошку утыкались теплые ноздри.

Получив хорошее образования и найдя престижную работу, Лига не забыла первую любовь и не упускала возможности навестить любимцев по выходным, а заодно решить проблемы со спиной: эффективность в такой реабилитации рейттерапии доказана. Вскоре Лига выкупила коня — он был проблемным: из-за нарушенного гормонального баланса его настроение непредсказуемо менялось. Чтобы помочь другу, Лига стала изучать специальную литературу. Ее первый вывод: конь — табунное животное. Поэтому вскоре в хозяйстве Лиги появился второй обитатель.

Семейный дом Лига и ее муж строили параллельно с конюшней. По задумке Лиги, в природном парке рядом можно было организовать прокат лошадей. На стажировке в Великобритании Лига объехала многие конюшни: присматривалась, училась и выстраивала свой бизнес.

Кони — не рабы и не немы



"Все получилось. Как я и предполагала, удалось развернуть один из самых популярных прокатов под Ригой. Работы было столько, что я почти не виделась с семьей. На 8 лошадей арендовали около 12 гектаров пастбищ. В какой-то момент я стала замечать, что лошади убегают от меня. Главная кобыла всем своим видом показывала: "Мы не будем работать". Ее протесту последовал весь табун. Я задумалась, что же я так неверно делаю? В каких условиях должны жить животные, сколько работать и так далее", — рассказывает Лига.

В обычных прокатах лошади работают с клиентами по шесть часов шесть раз в неделю. Это считается нормой. Притом что уже тогда в прокате Лиги ситуация была гораздо лучше — работа шла по четыре часа до пяти раз в неделю, но лошадям и это не нравилось. Они явно страдали, часами перевозя людей по скучному кругу.

"Я начала осознавать, какие мы звери. Из желания заработать и получить радость, мы не замечаем, как страдает конь. Даже рабочие и спортивные лошади так не перерабатывают, как прокатные. Они — рабы. Если еще и седло неподходящее (подешевле), как правило, они заканчивают жизнь с больной спиной и подорванным здоровьем. Поэтому прокат решено было закрыть", — рассуждает хозяйка Dabas zirgi.

Не верхом, а за уздечку



Лига вновь взялась за книжки. Как результат, создала социальное предприятия, цель которого — забота о благополучии лошадей. На прокате они трудятся лишь три часа в неделю (!), что совершенно несравнимо с прежней нагрузкой. Переработка недопустима. Притом что как раз этим летом, когда многие жители Латвии не имели возможности выехать из страны, недостатка в желающих покататься не было — приходилось отказывать.

Вместо проката, в Dabas zirgi создали учебную программу для детей и шоу с лошадьми, которые отвечают на вопросы или рисуют, поскольку хорошо различают краски. Все это в шуточной форме, конечно, но совсем не вредит животным. На предприятии есть пансион для лошадей (там сейчас 12 постояльцев) и несколько пастбищ, 30 гектаров арендуются.

Вместо поездки верхом, посетителям предлагают прогулку по лесу с конем на уздечке — своеобразный урок, на котором рассказывают о животном, его нраве, особенностях. Лошадей можно покормить любимыми яблоками и морковкой. Детям это нравится ничуть не меньше, чем поездка верхом, уверяет Лига. Добавляя, что после такого урока родители уже не будут сажать ребенка на пони на празднике города.

В Dabas zirgi устраивают детские праздники и разные мероприятия, а территория сдается в аренду для проведения фестивалей, художественных встреч и вечеров.

Необычность Dabas zirgi заключается не только в его идее. Хозяйка предприятия выслушивает любые идеи как членов команды, которая складывалась годами, так и клиентов. Все планы обсуждаются, но окончательное решение — за Лигой, она отвечает за конечный результат. "Я учусь и надеюсь, что когда-нибудь удастся реализовать действительно демократичную форму управления, где каждый член команды будет и совладельцем предприятия", — поясняет Лига.

От лошадиной сказки до целебных скакунов



В этом году в планах предприятия — еще три проекта. Первый — книга для детей. Она уже написана. Автор текста и рисунков — коллега Лиги Ирбе. Это рассказ о коне, который сбежал из своего табуна. Сказка, основанная на реальных событиях с элементами фантазии: конь попадает в прокат, увяз в болоте и т.д. Потом он возвращается домой и… "Книга учит милосердию. Как только будут собраны деньги, мы ее издадим", — говорит Лига.

Второй проект — наглядный инструктаж безопасного обращения с конями. Обычно такой документ выдается клиентам в бумажном виде. Нередко его не читают, а лишь подписывают. "Мы решили создать инструкцию в виде пиктограмм. Если требования показаны наглядно, то человек лучше их усваивает. Такая инструкция будет бесплатной для всех владельцев прокатных контор. И любой владелец лошадей сможет использовать ее, распечатать и разместить в удобном месте", — рассказывает Лига.

Третий проект — бесплатные седла Ghost итальянского производства. Их стоимость — от 1000 евро. "Каждое двадцатое седло мы отдаем в подарок. Поэтому решили устроить конкурс, чтобы вовлечь в проект побольше людей. Пусть все желающие присылают свое эссе о том, почему такое седло нужно именно его лошади. Условие такое: седло должно работать либо в тренировках, либо в прокате, но не более 5-7 часов в неделю. Это еще один способ говорить о том, что лошади не должны беспощадно эксплуатироваться", — поясняет представитель Dabas zirgi.

В планах Лиги — помощь людям из групп риска: пенсионерам, одиноким мамам с детьми и людям с ограниченными возможностями. С ними будет работать психолог, а также они будут гулять с лошадьми. Животные чувствуют людей, зеркалят наше психологическое состояние, помогают раскрыться, снимают напряженность.

В проектах Dabas zirgi участвуют волонтеры. Особо много молодых людей, которые помогают ухаживать за лошадьми. Люди постарше чаще помогают деньгами. "Те, кто приезжает к нам однажды, остаются надолго. Они начинают понимать лошадей и уже не могут остаться в стороне", — добавляет Лига.

Тем временем мы добираемся до пастбища. Несколько гектаров территории огорожены электропастухом. Заметив Лигу, табун оживает и, следом за своими вожаками, направляется к хозяйке Dabas zirgi. Первой яблоки получает главная кобыла, в табуне четкая иерархия. Лошади ласковые, отзывчивые и не боятся "чужаков", которые готовы с ними общаться…

