Премьер-министр Кришьянис Кариньш скептически отнесся к идее солидаризироваться с Литвой и Эстонией и поднять порог кумулятивной заболеваемости Covid-19 с 16 до 25 случаев на 100 тыс. жителей. Как сообщает LETA, Кариньш отметил, что таким решением правительство дало бы латвийцам "сигнал, что нужно начать больше болеть".

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Уже со следующего понедельника Литва и Эстония при утверждении списка пораженных стран будут учитывать не страны с показателем 16 случаев на 100 тыс. жителей, как сейчас делает Латвия, а страны, которые перешагнули рубеж 25 случаев на 100 тыс. жителей в течение двух последних недель. Однако, по мнению Кариньша, Латвия может гордиться одним из самых низких показателей инфицирования Covid-19 в мире именно потому, что прислушивается к советам специалистов.

"Не думаю, что наше общество готово разрешить запускать в Латвию больше людей, отнимая при этом у нас самих свободу действия", - пояснил Кариньш.

За последние сутки в Латвии выявлено 11 новых случаев Covid-19, в Литве – 44, в Эстонии - 32.