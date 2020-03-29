Дальнобойщикам и пилотам между рейсами придется самоизолироваться

Кабинет министров ужесточил требования для водителей грузовиков, а также для всех, кто работает на пассажирских и технических рейсах. Теперь после возвращения в Латвию им тоже придется самоизолироваться.

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Новые правила распространяются на всех, кто прибыл из-за границы, в том числе обслуживая пассажирские, технические и грузовые рейсы. Они должны самоизолироваться и два раза в день мерить температуру.

Чтобы порт не прекращал работу и чтобы при этом соблюдались требования безопасности, Кабмин разрешил работникам порта и находящихся под его контролем обществ капитала работать сверхурочно сверх нормы, но не более 60 часов в неделю.