Дальнобойщиков и работников детсадов будут проверять на Covid-19 до появления симптомов

В дальнейшем по направлению работодателя тесты на Covid-19 смогут сдать работники детских дошкольных учреждений и шоферы, работающие на предприятиях международных грузовых перевозок, даже если у них нет симптомов заболевания, сообщила представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане.

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Такое решение принято в связи с тем, что работники детсадов работают с детьми, а шоферы-дальнобойщики регулярно ездят за границу.

Ранее работников детсадов и дальнобойщиков мог направить на анализ семейный врач при наличии симптомов.

Работодатель, например, заведующий конкретным дошкольным учреждением, подготовит список работников и передаст его Службе неотложной медицинской помощи, которая организует анализы.

Также семейные врачи могут посылать на анализы на Covid-19 всех пациентов с клиническими признаками пневмонии, а пациентов с хроническими заболеваниями, иммунодефицитом и тех, кто готовится к операциям, и без симптомов Covid-19.