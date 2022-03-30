Дания готова будет отправить в страны Балтии батальон из 800 военнослужащих

Дания во вторник сообщила, что подготовит к отправке в страны Балтии батальон из 800 военнослужащих для тактической группы НАТО, чтобы противостоять угрозе со стороны России в связи со вторжением Москвы на Украину.

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На данный момент Дания разместила около 200 своих военнослужащих в Эстонии и Литве, а также несколько истребителей. Также Копенгаген направил свой фрегат в восточную часть Балтийского моря.

"Мы уже на сегодня в значительной степени представлены в этом регионе, но готовы и к большему присутствию, — заявила во вторник на пресс-конференции премьер-министр Дании Метте Фредериксен. — По этой причине правительство предлагает направить батальон из 800 солдат в страны Балтии".

Батальон будет находиться в состоянии готовности к отправке, однако для его реального передвижения страны НАТО должны представить официальный запрос, подчеркнула Фредериксен.

Она сообщила об этом после того, как президент Украины Владимир Зеленский по телемосту обратился к парламенту Дании.

В среду Фредериксен отправится в поездку по Эстонии, Латвии и Литве, в ходе которой встретится и с датскими военнослужащими, несущими службу в странах Балтии.

Как и многие другие страны Европы, Дания также направляет Украине вооружение для противостояния российской агрессии.