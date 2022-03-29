Дания готова направить 800 военнослужащих в страны Балтии

Дания предложила направить в страны Балтии еще несколько сотен военнослужащих, если того потребует НАТО.

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Дания будет готова направить в Эстонию, Латвию и Литву батальон численностью около 800 солдат, заявил во вторник премьер-министр Дании Мете Фредериксен. Это будет дополнение уже относительно большому военного присутствия в трех странах Балтии.

Для отправки войск потребуется официальный запрос НАТО, а также одобрение парламента.

Фредериксен и лидеры датских политических партий планируют посетить страны Балтии в среду и четверг.