Дания отменила решение о выдаче Мисане ЮАР и выдаст ее Латвии

Датский суд в четверг утвердил решение генерального прокурора отменить выдачу гражданки Латвии Кристины Мисане ЮАР. Генеральный прокурор признал, что ее нужно выдать Латвии, сообщает LETA со ссылкой на агентство Ritzau.

Ян Рекендорф, генеральный прокурор Дании, принял такое решение потому, что Генпрокуратура Латвии, получив новые доказательства, смогла выдать европейский ордер на арест Мисане и потребовать выдать ее Латвии.

Для этого Латвии пришлось признать начать против нее уголовный процесс по подозрению в подделке документов, похищении чужого платежного средства и игнорировании решения суда или сиротского суда.

Как пишет Ritzau, после заседания суда в Копенгагене Мисане выглядела усталой, но испытывающей облегчение.

Как сообщалось, в среду, 19 февраля, министр юстиции Янис Борданс в среду отправил письмо датскому коллеге Нику Хеккерупу и генеральному прокурору Дании Яну Рецкендорфу, в котором обосновал необходимость выдачи Латвии Кристины Мисане, чтобы компетентные органы могли начать расследование против нее за возможные преступные деяния, совершенные в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Цель письма — добиться, чтобы в вопросе о выдаче Мисане первичным был выданный Латвией европейский ордер на арест, а не запрос ЮАР.

Ранее в тот же день представители Мисане сообщили, что процесс выдачи Мисане ЮАР временно приостановлен на основании европейского ордера на арест. В Копенгаген уже прибыли представители ЮАР, чтобы конвоировать Мисане.

В свою очередь Генеральная прокуратура во вторник выдала европейский ордер на арест Мисане и направила датскому компетентному учреждению требование выдать ее Латвии. Дело в том, что в понедельник во второй половине дня прокуратура получила новые доказательства для начала уголовного процесса.

Ранее латвийской прокуратуре предлагалось перенять дело Мисане, но этого не было сделано, так как Мисане в ЮАР инкриминируются действия, за которые в Латвии не предусмотрено существенного наказания. Поэтому прокуратура не имела права выдавать европейский ордер на арест Мисане. В отношении других возможных действий Мисане, которые теоретически можно было рассматривать как мошенничество и подделку документов, Латвия не могла гарантировать ее уголовное преследование из-за недостатка улик.

Кристина Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения. По утверждениям Мисане, он жестоко обращался с ней, дочкой и старшим сыном.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.

Мисане с конца 2018 года находится под стражей в Дании. В ЮАР женщине грозит 15-летнее тюремное заключение.