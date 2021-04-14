Дания полностью отказывается от вакцин AstraZeneca, Латвия собирается их перекупить
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Дания станет первой страной, которая полностью отказалась от вакцин AstraZeneca после сообщений о тромбах. Латвия собирается заказать себе те вакцины, от которых отказалась Дания.

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Дания приняла решение отказаться от вакцин AstraZeneca, а также воздержаться на какое-то время от использования американской вакцины Johnson & Johnson (J&J). И хотя королевство закупило 2,4 миллиона доз AstraZeneca, принято решение не использовать их, что может задержать программу вакцинации на несколько недель.

Министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс пообещал выяснить, может ли Латвия получить эти вакцины.

Европейское агентство лекарств неделю назад заявило, что образование тромбов действительно следует считать побочным эффектом вакцины AstraZeneca от Covid-19 — однако крайне редким. Подчеркивается, что польза от вакцины перевешивает риски.

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