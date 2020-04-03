Данные мобильной сети: большинство жителей следуют призыву оставаться дома

Объявление чрезвычайной ситуации в стране существенно изменило поведение жителей Латвии, свидетельствуют данные LMT. Большинство людей следуют призыву оставаться дома, выяснили исследователи.

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В исследовании были рассмотрены мобильные данные до и после объявления чрезвычайной ситуации, а также сравнивалась активность звонков в марте этого и прошлого года.

Во-первых, 12, 13 и 16 марта существенно выросло число звонков. 12 и 13 марта была объявлена чрезвычайная ситуация, а 16 марта правительство объявило о прекращении международного пассажирского сообщения. Число звонков превзошло показатели новогодней ночи.

Во-вторых, резко упала активность в центре городов, аэропорту “Рига”, во всех торговых центрах Риги, а также в университетах, театрах и других общественных местах. Пользователи мобильных данных переместились в спальные районы и регионы.

“Есть несколько хороших новостей. Первая - кризис Covid-19 сделал то, что нам не удавалось годами. Он вернул людей в регионы Латвии, разгрузив Ригу. Вторая - наши данные свидетельствуют о том, что все регионы, края и города соблюдают призыв оставаться дома. Поэтому мы сейчас в сравнительно хорошей ситуации”, - указал президент LMT Юрис Бинде.

Однако есть и не столь хорошие новости. После объявления чрезвычайной ситуации выросла активность людей в местах отдыха, в том числе в Юрмале и Салацгриве. Это касается как выходных дней, так и рабочих дней. В этих местах существует риск нарушения правил физического дистанцирования.

В LMT отметили, что их метод анализа данных соответствует требованиям Регулы о защите общих данных. Исследователи изучали “большие данные” - статистику мобильной сети LMT.