Данные о вакцинации педагогов собрать трудно: на это нет законных оснований

Профсоюзы учителей и администрации образовательных учреждений сталкиваются с трудностями при сборе информации о том, были ли работники этого сектора вакцинированы против Covid-19, поскольку в настоящее время нет законных оснований для запроса таких данных, об этом сообщает De facto.

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Хотя представители этой отрасли заявили о своем намерении возобновить с осени обучение в школах, показатели вакцинации против Covid-19 отстают от запланированных. В настоящее время нет точных данных о том, в скольких школах прошла вакцинация учителей.

Согласно информации журналистов De facto, показатели вакцинации сотрудников в разных школах могут сильно отличаться, например, в Сигулдской государственной гимназии на сегодняшний день вакцинированы 87% педагогов, в Кандавской школе Миленбаха — 85%, а в Плявтньской начальной школе — только 45%. Точные данные о каждой школе, самоуправлении или регионе пока недоступны.

Новый министр образования и науки Анита Муйжниеце заявила, что провела неформальные встречи с различными педагогическими организациями, а также с профсоюзами и Союзом самоуправлений Латвии, и надеется все же получить детализированную информацию о каждой школе. По ее словам, больше всего вакцинированных среди учителей, работающих в дошкольных учреждениях и в начальной школе. Также запрошены данные у Центра профилактики и контроля заболеваний, чтобы узнать, сколько учителей уже переболели Covid-19.

"Когда дело доходит до информации, прежде всего, педагог имеет право не раскрывать свои данные, и это самая большая трудность. (..) Статистика на данный момент такова, что мы в значительной степени мы работаем с директорами школ и информация предоставлена ​​директорами школ. У нас есть как минимум треть школ Риги, где вакцинированы от 60% до 70% и более. Но у нас также есть около 10% школ, где мы могли бы сказать, да, эти 30% нас не устраивают ", — руководитель отдела всеобщего школьного образования Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Анита Петеркопа.