Данусевич: у торговцев нет юридических прав контролировать ношение масок

У торговцев нет юридических прав контролировать использование масок, сообщил агентству LETA глава Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.

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По его словам, невозможно нанять для 40 000 торговых объектах по всей стране охранников, чтобы приставить ко входам и туалетам с целью контролировать соблюдение и двухметровой дистанции, и использование масок. Торговцам также непонятно, на основании какого документа охранники должны определять возраст покупателей и их диагноз, освобождающий их от обязательного ношения масок.

От имени Ассоциации торговцев Данусевич призвал жителей использовать маски в магазинах. "В то же время мы понимаем тех, кто по обоснованным причинам их не использует, но строго соблюдает двухметровую дистанцию", - отметил он.

Как сообщалось, в пятницу, 23 октября, комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции одобрила выдвижение на рассмотрение парламента в первом чтении поправок к законодательству, предусматривающих денежный штраф за неиспользование масок для лица в общественных местах.

По словам Данусевича, магазины вывесили объявления о необходимости ношения масок, в том числе звучат адио-предупреждения. "Нужно признать, что в небольших магазинах замечание использовать маску (главным образом касается людей в возрасте) вызывает эмоциональный всплеск и гнев за принятое правительством решение обрушивается на работников. Мы рады, что полиция начнет решать эти вопросы, сняв таким образом напряжение с торговцев", - говорит Данусевич.

Глава Ассоциации торговцев также несогласен с мнением Латвийской торгово-промышленной палаты о том, что нужно запретить пускать в магазин людей без масок и приложения Covid-19. "Контроль за правилами находится в компетенции полиции, в свою очередь, ограничение основных свобод человека — контроль за передвижением, на мой взгляд, противоречит Сатверсме и Хартии по правам человека", - заявил Данусевич.