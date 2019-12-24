Датский метеорологический институт: Январь будет теплым

Январь в Северной Европе будет теплым, богатым на осадки, а также ветряным. Морозы наступят в феврале и марте, свидетельствуют прогнозы Датского института метеорологии, передает LETA.

По данным института, сильных морозов не будет — средняя температура будет немного выше нормы.

На январскую погоду будут влиять сильные Атлантические циклоны. С западным и юго-западным ветром в регион поступит теплый и влажный воздух с океана. Местами будет сильный ветер, бури и метель.

Температура воздуха будет переменчивой. Циклоны принесут тепло, а между ними ожидаются зоны высокого давления — ветер будет медленным, а температура по ночам будет резко падать.

Синоптики указывают, что прогноз на январь более или менее достоверный, тогда как февраль и март пока под вопросом — холода могут так и не достигнуть Северную Европу.

По данным программы Европейского Союза Copernicus, в 2020 году средняя температура будет выше обычного не только зимой, но и весной. Согласно историческим данным, в прошлом было шесть теплых декабрей. В трех случаях за ними следовал холодный февраль, а в двух случаях — холодный январь. Только один раз зима была теплой как в декабре, так и в январе и феврале.