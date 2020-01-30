Датский суд оставил гражданку Латвии Кристине Мисане под арестом

Кристине Мисане, которую могут выдать ЮАР за похищение собственного ребенка, остается под арестом. Такое решение в четверг, 30 января, принял датский суд.

Как порталу Delfi сообщили представители Мисане, на судебном заседании решалось, оставить женщину под арестом или освободить, поскольку Южноафриканская республика не забрала ее в определенный ранее 30-дневный срок.

По словам представителей обвиняемой, сначала суд решил освободить Мисане, но датская прокуратура немедленно подала встречное требование. Свои действия прокуратура аргументирует тем, что ЮАР гарантирует заключенной 4,4 квадратных метра личного пространства в тюремной камере с 18 другими заключенными.

Как уже сообщалось, гражданка Латвии Кристине Мисане вывезла из ЮАР в Латвию свою дочь. Местные правоохранительные органы ее действия интерпретировали как похищение ребенка, ей грозит 15 лет тюрьмы. Женщина утверждает, что спасала себя и ребенка от насилия со стороны бывшего мужа. Мисане задержали в Дании и она уже год находится в заключении. Она готова отбыть наказание, но хочет это сделать в Латвии, так как здесь живут ее дети, а в тюрьмах ЮАР на протяжении многих лет были констатированы нарушения прав человека.

Сейм принял решение просить парламент и правоохранительные органы Дании оказать поддержку латвийским ведомствам и не выдавать Кристине Мисане Южноафриканской республике (ЮАР). За решение проголосовали 92 депутата.

Кристине Мисане обратилась в Генеральную прокуратуру Латвию с просьбой допросить ее в датской тюрьме. В обращении говорится, что это, возможно, поможет получить дополнительные доказательства инкриминируемых ей преступлений, и тогда Латвия сможет начать против нее уголовное дело, а Дания — выдать ее Латвии, а не ЮАР.

Ранее в прокуратуре объяснили, что в ЮАР Мисане обвиняется в действиях, за которые в Латвии не предусмотрены большие наказания, поэтому невозможно применить Европейский ордер на арест (EAW). Законодательство о Европейском ордере на арест предусматривает экстрадицию в течение 90 дней со дня ареста или в течение 10 дней, если задержанное лицо дает согласие на экстрадицию. EAW может быть выдан только за преступления, предусматривающие максимальное наказание в виде лишения свободы на 12 месяцев и более.

Что же касается обвинений в мошенничестве и подделке документов, которые считаются преступлениями и в Латвии, то для них может оказаться недостаточно доказательств, то есть Латвия не может гарантировать, что будет начато уголовное преследование, а наказание будет более 12 месяцев лишения свободы.

В Генеральной прокуратуре порталу Delfi сообщили, что генпрокурор Эрик Калнмейерс связался с послом Латвии в Дании Алдой Ванагой, и она подтвердила готовность принять и передать в латвийскую прокуратуру от Кристине Мисане собственноручно написанное признание.