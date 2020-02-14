Датский суд оставил Мисане под арестом, ее могут выдать ЮАР 20 февраля

В пятницу 14 февраля датский суд, рассмотрев дело Кристине Мисане в порядке апелляции, отказал ей в освобождении, сообщил LTV адвокат Мисане. Гражданку Латвии, которая обвиняется в похищении собственной дочери, уже 20 февраля могут экстрадировать в Южно-Африканскую республику, где ей грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Прокурор заявил, что задержанная по международному ордеру гражданка Латвии слишком поздно выступила с новыми доказательствами и умышленно затянула судопроизводство. Прокурор настаивает, чтобы Мисане как можно скорее, уже 20 февраля, была выдана властям ЮАР.

Поскольку Кристине объявила голодовку, нужно было проверить, позволяет ли состояние ее здоровья осуществить перевозку в ЮАР. Тюремный врач уверяет, что голодание не вызвало проблем со здоровьем женщины, и путь ей по силам.

Министерство иностранных дел Латвии выражает недоумение, почему Мисане держат в заключении вопреки первоначальному решению Копенгагенского окружного суда и датским законам, которые предусматривают, что если выдача задержанного не произошла в течение 30 дней, его должны освободить — а Мисане находится под стражей уже с 9 декабря.

Министерство надеется все-таки убедить Данию не выдавать гражданку ЕС ЮАР и использовать для этого все возможные механизмы решения споров и сотрудничества между странами. Если ее все-таки выдадут ЮАР, Латвия обеспечит Мисане консульской помощью в этой стране. Готовится также визит представителей МИД Латвии в ЮАР.

Кристина Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР Йоханом Гроблером, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения, стал жестоко обращаться с Мисане, дочкой и старшим сыном женщины.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.

Отец ребенка Мисане распространял в интернете видео, где излагает другую версию событий. Мужчина утверждает, что именно отношение Мисане можно назвать насильственным. Она плохо обращалась со старшими детьми Гроблера от предыдущих отношений, нередко выпивала и даже обратилась к наемному убийце, чтобы запугать своего бывшего мужа.

Сейчас Мисане находится под стражей в Дании, и судебные органы этой страны приняли решение о ее выдаче ЮАР для уголовного преследования.