Датский суд принял решение о выдаче Мисане Латвии: документы уже на руках у адвоката

Датский суд сегодня принял официальное решение о выдаче Кристины Мисане Латвии, подтвердил адвокат Мисане в Дании Хенрик Стагеторн.

Он сообщил, что сегодняшнее решение суда будет передано Генеральной прокуратуре Латвии, и Латвия должна будет в течение десяти дней доставить Мисане на родину. "Документы у меня на руках, суд сейчас переводит их и в течение сегодняшнего дня отправит в Латвию", — сказал адвокат.

Как сообщалось, Мисане с конца 2018 года находится под арестом в Дании.

Гражданка Латвии Кристина Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином Южно-Африканской Республики (ЮАР), и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения. По утверждениям Мисане, он жестоко обращался с ней, дочкой и старшим сыном.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.

Изначально Дания склонялась к выдаче Мисане ЮАР, однако в последний момент Генеральная прокуратура Латвии после получения новых доказательств выдала европейский ордер на арест Мисане и направила компетентному учреждению Дании требование выдать женщину Латвии, где она признана подозреваемой в уклонении от решения суда или сиротского суда, в похищении чужого финансового инструмента или платежного средства и в подделке документа.