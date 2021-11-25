Даугавпилс больше не на первом месте по уровню заболеваемости Covid-19

Гулбенский край опередил Даугавпилс по уровню двухнедельной кумулятивной заболеваемости Covid-19 на 100 тысяч жителей. Об этом пишет агентство LETA, ссылаясь на данные Центра профилактики и контроля заболеваемости (SPKC).

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В четверг показатель двухнедельной кумулятивной заболеваемости на 100 тысяч человек в Губернском крае достиг 1065,3, а в Даугавпилсе — 1007,1.

Сейчас в Латвии двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости — 706, и в 16 самоуправлениях он выше, чем в среднем по стране. В Лиепае — 981,4, в Прейльском крае — 895, в Олайнском крае — 888,1, в Бауском крае — 855, в Кекавском крае — 854,5, в Сигулдском крае — 842,4, в Валмиерском крае — 809,8, в Вентспилсском крае — 807,3, в Цесисском крае — 806,6, в Мадонском крае — 798,1, в Огрском крае — 788, в Елгаве — 768, в Риге — 729,1, а в Талсинском крае — 719,9.

Уже сообщалось, что за минувшие сутки в Латвии выявлено 1095 новых случаев Covid-19, скончались 20 пациентов с коронавирусом, это подтверждают данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Из 1095 заболевших 609 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 486 инфицированных прошли вакцинацию.