Даугавпилс не будет переименовывать улицы с советскими названиями

Даугавпилс не будет переименовывать улицы, названные в честь ряда деятелей советского режима, заявил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.

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"На это нет ни желания, ни свободных средств. У нашего города большая история!" - написал мэр в фейсбуке.

Как пояснил Элксниньш, в понедельник состоялось заседание департамента городского планирования и строительства, на котором рассматривалось предложение переименовать несколько улиц.

Общество "Центр публичной памяти" предложило переименовать в Даугавпилсе улицу героя социалистического труда, химика Николая Зелинского и героя Советского Союза, командира латвийской партизанской бригады в годы Второй мировой войны Отомара Ошкалнса. На заседании было принято решение названия улиц не менять.

Как сообщалось ранее, "Центр публичной памяти" в целом выявил в Латвии более 90 улиц, названных в честь советских деятелей, и считает, что их необходимо переименовать.

Вопрос о необходимости сменить названия, полученные улицами еще в советское время, стал актуальным после вторжения России в Украину.