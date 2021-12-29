Даугавпилс не получит помощь, затребованную из-за высоких тарифов на теплоснабжение

С 27 декабря в связи с повышением тарифов на теплоснабжение Даугавпилсское самоуправление объявило об энергетическом кризисе в теплоснабжении на своей территории. Как сообщил мэр Андрей Элксниньш, самоуправление обратится к правительству за помощью, потому что согласно действующему законодательству в случае энергетического кризиса самоуправление имеет право покупать природный газ из накопленных государственных стратегических резервов в Инчукалнском газохранилище по докризисным ценам. Об этом пишет газета Diena.

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Эксперт в области энергетики Гунар Валдманис считает, что желание Даугавпилса закупать природный газ из стратегических запасов по докризисным ценам необоснованно. Эти резервы предназначены для преодоления технологических трудностей, а не для корректировки рыночных колебаний. Кроме того, непонятно, почему жителям одного самоуправления нужно предоставить льготы и отпускать газ по докризисным ценам, а остальная часть страны будет платить по текущим ценам. Следовательно, эксперт прогнозирует, что запрос самоуправления будет отклонен.

На вопрос, не виновата ли сама Даугавпилсская дума в сложившейся ситуации, Валдманис отвечает, что это отчасти так. Речь идет о том, насколько дальновиден был договор, который Элксниньш заключил с неназванным поставщиком по ценам ниже биржевых. Договор был заключен поздней осенью, когда было совершенно ясно, что газ будет дорожать, и вопрос в том, покрывал ли договор риски колебаний цен. Валдманис добавил, что местным властям не запрещено субсидировать тарифы на тепло для жителей. Между тем в Минэкономики заявили, что в системе энергоснабжения нет кризиса. В Латвии нет недостатка в энергоресурсах - электричестве, газе, нефтепродуктах.