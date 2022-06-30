Даугавпилс оспорит в Конституционном суде демонтаж памятников

Даугавпилсская дума приняла решение обратиться в Конституционный суд, с просьбой проверить соответствие закона "О запрете на экспонирование объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики" статьям Конституции.

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Как сообщил на свой странице в Facebook мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, решение было принято большинством голосов.

"Считаем, что закон нарушает положение о финансовой автономии самоуправлений, так как государство грубо вмешивается в уже утверждённый городской бюджет, не предоставляя финансирования для реализации требований закона. А с самоуправлением не проводились никакие консультации о возможностях исполнения закона.

Кроме того, непонятны критерии выбора объектов, подлежащих сносу, поскольку, на наш взгляд, в Даугавпилсе нет памятников, прославляющих советский режим, но есть памятники и мемориальные объекты в честь павших во Второй мировой войне солдат, освободивших мир от нацизма", - написал Элксниньш.

На территории Даугавпилса находятся памятники, которые подпадают под критерии, оговоренные в законе, а это значит, что самоуправление обязано их демонтировать до 15 ноября. При этом демонтаж должен быть проведен на 50% за счет думы. В Даугавпилсской думе указывают на то, что при принятии решения никаких дискуссий с самоуправлением не велось и что средств на эти цели в бюджете на 2022 год не предусмотрены.

Обратиться в суд Даугавпилсская дума планирует в течение двух недель.

Как сообщалось, эксперты предложат правительству список, содержащий 69 потенциально демонтируемых объектов, прославляющих советский режим.

Сейм 16 июня принял закон "О запрете на экспонирование объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики", который предусматривает снос таких объектов до 15 ноября. В течение лета список демонтируемых объектов должно определить правительство, которое примет решение на основе рекомендаций экспертов.